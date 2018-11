FDF beholder navnet

Fredericia: Frivilligt Drenge-og Pige-Forbund, FDF har holdt landsmøde. Et landsmøde der både bød på nytænkning og forandring. For tredje gang var også de unge 15-18 årige inviteret med og havde tale- og stemmeret.

Det blev besluttet at en t-shirt eller en hoodie også kunne være en forbundsdragt, når blot farven var den samme og FDF's skjold er tydeligt. Skjorten er dog fortsat den eneste officielle forbundsdragt, men der bliver produceret t-shirt og hoodie, så det er muligt at vælge, hvad der passer den enkelte bedst.

Navnet var også til debat, og det blev besluttet at beholde det. "Fællesskab og relationer" som udviklingsmål blev besluttet på sidste landsmøde, og delmålet for de næste to år, er det gode møde. "Børn i naturen" er endnu et mål for FDF.

Fælles for alt hvad FDF gør er, at det udspringer af FDFs ambition: At give børn og unge et ståsted at møde verden fra.

FDF Fredericia Søndermarken deltog med fem ledere i fire roller.