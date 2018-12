Ewiis guldæg under pres: Formuen giver ikke afkast som tidligere

Nej - der er ikke råd til at udlodde hverken rabatter eller andre økonomiske gaver til kunderne hos Ewii A/S de kommende år, slår direktør Lars Bonderup Bjørn fast. Selskabets soliditet er i dag under det niveau på 50, som repræsentantskabet har vedtaget, og selskabets normale guldæg Ewii Invest har kurs mod underskud i 2018. Arkivfoto: Peter leth Larsen