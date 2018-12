Ewii støtter julehjælp til familier

Trekantområdet: Ewii har igen i år valgt at støtte Red Barnet i Fredericia, "God jul til alle" i Kolding og Frelsens Hær i Vejle. Alle tre organisationer samler ind og sørger for, at lokale trængte børnefamilier til juleaften modtager en pakke med lækker julemad og gaver til børnene. Det oplyser Ewii i en pressemeddelelse.

- Det gør uden tvivl en kæmpe forskel for børnene og deres familier, at der er forskel på hverdag og fest i julen ligesom hjemme hos deres kammerater. Børnene ved jo godt, hvordan en jul skal være - med hygge, gaver og god mad, og vi mener, at alle børn fortjener en god jul uden bekymringer og afsavn. Derfor er julehjælps-projektet højt prioriteret i vores lokalforening, og når vi udleverer julehjælpen til 60 familier lige før jul og mærker glæden og taknemmelighed fra familierne, giver det hele ekstra god mening, udtaler Line Troen, næstformand i Red Barnet Fredericia.

- Vi har nu i nogle år hjulpet trængte børnefamilier i Trekantområdet med at få en lidt bedre oplevelse af julen og juleaften. Det giver rigtig god mening for os, og det skaber glæde, for de børn og familier, der bliver hjulpet, siger Bernadette Sparrevohn, marketingschef i Ewii.