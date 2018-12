Ewii-formand blev sparket videre med afskedsgave fra fodboldlegende

Jørn Limann sagde allerede ved sin tiltrædelse som formand for Ewii i utide, at han ville stoppe, når valgperioden udløb i 2018. Det gør den 31. december, og så afleverer han anførerbindet videre til Anders Skovdal fra Vejle og giver sig tid til endnu mere at pleje sin interesse for fodbold i almindelighed og Bayern München i særdeleshed. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen