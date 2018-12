Ewii forlænger tilbud om gratis fiber med et år

I bestræbelserne på at give flest mulige adgang til den fremtidssikrede teknologi tilbød EWII Bredbånd i september alle nye kunder et halvt års gratis fibernet samt gratis oprettelse.

Trekantområdet: EWII har på grund af stor interesse fra kunderne valgt at forlænge tilbuddet om et halvt års gratis fibernet og oprettelse, så det nu også gælder i hele 2019. Succesen betyder lidt længere leveringstid. Kampagnen skal ruste Trekantområdet til den digitale fremtid, oplyser Ewii i en pressemeddelelse.

Teleekspert: Fiber er fremtiden

Torben Rune, teleekspert og stifter af telekonsulentfirmaet Netplan, vurderer, at den digitale fremtid kommer til at finde sted på de optiske fiberkabler, som Ewii leverer.

- Vi er nået til et punkt, hvor mere end halvdelen af os efterhånden har mulighed for at få fiber. Det betyder, ligesom i næsten alle andre tilfælde, at det er der, satsningerne bliver lavet. I fremtiden vil gamle og nye spillere udvikle produkter, som er målrettet et marked, der har adgang til rigtig høje båndbredder, spår Torben Rune, der roser Ewiis tilbud til kunderne.

- Det er en elegant måde at give en vareprøve på noget, som er meget svært at forklare. Det er først, når du har fået den høje hastighed, at du begynder at ændre din adfærd på nettet, fordi der åbner sig en verden af tjenester, som du aldrig har været i nærheden af før, og man derfor ikke vidste, at man savnede, siger Torben Rune i pressemeddelelsen.