Eventyrligt program på Boat Show

Fredericia: Med rekordmange indlæg bliver scenen på bådudstillingen i Fredericia fyldt med inspiration, viden og drømme Med hele 43 inspirerende foredrag bliver sceneprogrammet på Fredericia Boat Show 2019 det hidtil mest spændende og omfattende.

Til sidstnævnte kategori hører så absolut Nicolai Sehesteds deltagelse i det prestigefyldte Volvo Ocean Race. Med 83.000 kilometer rundt om jorden på cv'et fortæller han i Fredericia om at opgive alt for at udsætte sig selv for umenneskelige strabadser igennem ni måneder, om at surfe en 10 meter høj bølge midt om natten i Sydhavet, og om den massive skuffelse, når det går galt og drømmene bliver knust.

Eventyreren Christian Liebergreen fortæller om sin solojordomsejling på 260 dage, og Erik Peitersen beretter om den barske rejse gennem Nordvestpassagen med barndomskammeraten Jens Erik Kjeldsen og dennes grønlandske hustru Dorthe.

Hele programmet kan ses på www.boatshow.dk. Boat Show finder sted i MESSE C Fredericia 22.-24. februar og 28. februar-3. marts 2019.