Etablerer pilotfabrik: A. Espersens fremtid ligger stadig i Fredericia

Fredericia: 31. august i år sluttede en epoke i Fredericias industrihistorie, da fiskefabrikken A. Espersen lukkede sin produktion på Fredericia Havn for at flytte produktionslinjerne til Polen.

Men A. Espersen er langtfra fortid i Fredericia. Administrationen på 37 personer har stadig til huse på havnen, og 1. februar flytter medarbejderne over i nabobygningen - ADP's nybyggede kontorhus Port House, hvor firmaet kommer til at råde over en hel etage på 1000 kvadratmeter samt et testkøkken i underetagen med udsigt over Lillebælt.

- Ud over at vi har lavet en længerevarende aftale med ADP, investerer vi et anseligt millionbeløb i en pilotfabrik, som er en nedskaleret produktion. På den måde kan man lave en prøveproduktion af alle produkter på stedet, fortæller indkøbschef Thomas Ewald, som er ansvarlig for det nye A. Espersen i Fredericia.

ADP overtager ved årsskiftet alle lokaler fra A. Espersen, som hidtil har lejet sig ind i, men det er planen, at fiskekoncernen fortsat lejer cirka 300 kvadratmeter af de eksisterende lokaler, hvor pilotfabrikken skal placeres.

- Så når udviklingsafdelingen skal lave et nyt eller bedre produkt, kan de køre det her på stedet, forklarer Thomas Ewald, som forventer, at pilotfabrikken bliver etableret i første kvartal, når maskinerne er kommet hjem fra Brasilien.

- Vi gør det, fordi vi rigtig gerne vil være her, og fordi det er her, at kompetencerne er. Fordelen er, at du har salgsafdelingen, indkøb og produktudvikling samlet i samme hus, så du kan tromme folk sammen med kort varsel og få afstemt nogle ting i forhold til en kunde, der er på besøg, siger indkøbschefen.