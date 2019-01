Et stykke af Thailand, tak - Kin'D Thai rykker ind i streetfood-bod

- Vi er ikke bange for udskiftning, og det er ofte en naturlig udskiftning, da mange bruger street food til at prøve ting af. Vi har længe haft et ønske om at få det asiatiske køkken, særligt det thailandske, til Fredericia. Vi vil gerne bidrage med noget, byen ikke har i forvejen, lyder det fra Brian Løkkegaard.

Fredericia: Der er plads til seks forskellige madboder hos Urbania Street Food, og det har været vigtigt for indehaverne af stedet, at boderne hver især skal bidrage med noget nyt og unikt.

- Vi kunne på den her måde imødekomme alles behov, og vi glæder os rigtig meget. Allerede nu er de i fuld gang med at rykke ind. Ombygningen står de selv for, fortæller Brian Løkkegaard.

Først var det Fairbrothers Fish & Chips, der måtte trække stikket, og efterfølgende valgte også Nord Gourmet at sige farvel. Som en del af en forretningsstrategi ønskede sidstnævnte, ifølge Brian Løkkegaard, at fokusere 100 procent på catering-delen, og det betød et farvel til street food-indsatsen både i Fredericia og Aarhus.

Ukendt nyhed

Det bliver 31-årige Suputtana Post fra Erritsø, der åbner Kin'D Thai. Hun har tidligere stået for den daglige drift af Det Grønne Køkken, som er et thailandsk spisested, i Bryggen i Vejle. Selv kalder Brian Løkkegaard det nye sted for 'ultra autentisk'.

- Med thaikøkkenet får vi noget rigtig spændende på banen.

Crepeshytten er flyttet ind i den gamle fish and chips-madbod i Urbania Street Food, og det betyder, at der stadig - med Kin'D Thai ankomst - er et køkken ledigt. Der er allerede planer om, at det skal fyldes ud, men af hvem eller hvad, vil Brian Løkkegaard endnu ikke løfte sløret for.

- Men der bliver noget at glæde sig til. Det bliver noget nyt for Fredericia, og noget, der ikke er her i forvejen.