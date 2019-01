- Jeg er i snak med Koldinghus om måske at få smykkerne udstillet der. Det ville jeg være stolt af, siger Ib, som et par gange tidligere i sit liv som hobby-sølvsmed har fået sit kunsthåndværk udstillet.

- Jeg tænkte "nej, for satan". Jeg var jo vant til søndagsforestillinger i biografen og at løbe op og ned ad gaden med en kæmpehest og lege cowboy. Jeg syntes egentlig ikke, at et liv på fabrik lød særlig godt. Men sådan blev det.

Ib Nielsens kendskab til guld og sølv har gennem årene gavnet ham på mange loppemarkeder og auktioner.Fordi han kan se forskel på kostbart og billigt, er det flere gange lykkedes ham at købe ting til langt under deres værdi. Hans bedste handel var en gang, hvor han fik et stort fad i Sterling-sølv for hundrede kroner. Samme model kan ikke fås længere, men det fad, der ligner mest, koster 42.000 kroner.

Svendestykket blev solgt for snuden af unge Ib, som ellers traditionelt havde "krav" på det. Men han har stadig billedet her i glas og ramme.

Fra sølv til guld til bly

Tiden som elev hos Cohrs sølvvarer i Fredericia havde i begyndelsen ikke meget med sølvsmede-arbejde at gøre.

- De var gode til at udnytte eleverne til arbejdsmænd. Vi fejede og slæbte, men fik aldrig lov at røre ved noget sølv. Efter to år gik jeg til direktøren og forklarede, at nu ville jeg altså snart lære noget sølvsmede-arbejde. Og så fik jeg sørme lov at følge med designerne, siger Ib og mindes en ærefuld afslutning på læretiden.

- Mit svendestykke blev kåret som Danmarks fineste. Det kom i Guldsmede-bladet og alt muligt.

Han skulle egentlig lave en kaffekande som svendestykke. Men han ville hellere lave et helt kaffestel - altså både kaffekande, flødekande og sukkerskål. Dermed tredoblede han præstationspresset på sig selv.

- Men jeg var høj af selvtillid efter at have vundet et ro-mesterskab. Så jeg insisterede på, at jeg ville lave et helt stel.

- Og det gik godt. Faktisk så godt, at Cohrs snød mig for muligheden for at købe mit eget svendestykke - som ellers var tradition. De solgte stellet til en greve, der lagde så mange penge på bordet, at cheferne ikke kunne sige nej, siger han og ser ud til stadig at ærgre sig.

Efter læretiden kom han i trøjen. Siden blev han ansat ved den fine guldsmed, Anni og Bent Knudsen i Kolding.

Men så brød han med faget, som han ellers holdt af. En højere løn som blylodder hos Superfos i Fredericia lokkede.