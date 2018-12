Jesper Storebjerg er seniorprojektleder ved Energinet og kommet på banen, når Invest in Denmark har skullet godtgøre, at Danmark kan levere de nødvendige mange, mange kilowatt til datagiganternes servere. For at sikre Google den nødvendige strøm til datacentret i Taulov har det således været nødvendigt at opføre en 150 kV højspændingsstation på nabogrunden. Foto: Peter Leth-Larsen