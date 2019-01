Et fag med fremtid i

Forskning viser, at det er de færreste plejeopgaver, robotter kan tage sig af. Omsorg, pleje og menneskelig empati kan de ikke erstatte, ligesom det at kommunikere, skabe overblik og planlægge kræver mere end maskiner.

Flere ældre

Samtidig er det en kendsgerning, at vi lever længere, og at der vil blive flere plejekrævende ældre.

Ifølge fremskrivningerne kommer 73 procent af landets kommuner til at mangle sundhedspersonale, der kan tage sig af ældre og syge. Faktisk ser det så alvorligt ud, at Michael Ziegler (K), formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg, har udtalt, at kommunerne risikerer at bevæge sig fra at stå i en alvorlig situation til at stå i en potentiel katastrofal.

Derfor er der stort behov for, at social- og sundhedsuddannelserne får gjort sig attraktive og fortalt de gode historier, siger Hanne Helleshøj.

Blandt andet mener hun, at uddannelserne hele tiden skal have øje for at udvikle sig, og at der skal fokus på at få den bedst mulige kvalitet ind i såvel skole- som praktiktiden.

- Det skal være tydeligt for eleverne, at vi kerer os om deres uddannelse.

Direktøren påpeger også, at de uddanner eleverne til fag med mange karrieremuligheder. Der er mulighed for at efter- og videreuddanne sig, få koordinerende eller ledende roller.