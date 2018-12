Flere og flere børn stopper med at lege med fysisk legetøj i en tidligere og tidligere alder. Konkurrencen på butiksmarkedet er også hård, og for BR og Toys "R" Us endte den livsvigtige julehandel desuden stærkt utilfredsstillende. Arkivfoto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix