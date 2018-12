Et anderledes indbrud: Sulten tyv gik på rov i lejlighed - og i køleskabet

Fredericia: En ukendt gerningsmand har mellem tirsdag den 11. december og fredag den 14. december klokken 11:29 begået et noget usædvanligt indbrud i en lejlighed på Lumbyesvej.

Fra lejligheden er der stjålet en pung samt mad og drikke fra køleskabet. Sydøstjyllands Politi ved endnu ikke, hvordan gerningsmanden kom ind.

Derudover blev en 65-årig mand fra lokalområdet fredag eftermiddag stoppet på 6. julivej af en patruljevogn på rutinekørsel.

Her kunne betjentene lugte spiritus, og manden fik derfor foretaget en pusteprøve. Den viste sig positiv, og han blev derfor taget med til en blodprøve. Manden er efterfølgende blevet løsladt igen. Sydøstjyllands Politi oplyser, at de i den kommende weekend vil have ekstra fokus på spirituskørsel.