Esther fik ikke lov til bare at liste af...

Taulov: Esther Hermansen ville holde en nytårskur som sædvanlig for sine besøgsvenner i Røde Kors i Taulov, Skærbæk og Herslev. I år skulle det være på Krybily Kro, da besøgstjenesten ikke havde været med til frivilligfesten i Fredericia, men til gengæld fået et lille økonomisk tilskud. Og så ville hun ellers liste af efter at have været besøgsleder siden 1983.

Men sådan blev det ikke. Esther Hermansen fandt sin overmand i afløseren på posten. Bodil Nepper sagde nemlig, at betingelsen for at overtage hvervet som besøgsleder, var, at de fik lov til at tage ordentlig afsked med Esther Hermansen, der i mere end 35 år har sørget for, at ældre får et frisk pust ind af døren i form af et besøg.

- Hold da op, hvor jeg tudede den eftermiddag. Det var alt for galt, siger Esther Hermansen, 85 år, på en klar januardag i sin smukke stue på Poppelvænget i Taulov med udsigt til nøgne træer og i det fjerne, Kolding Fjord. Et smukt glasfad med Røde Kors-symbolet og en stabel kort med kærlige hilsner er inden for rækkevidde.

På bordet står kransekagestykker, som hun selv har bagt, selv om helbreddet ikke længere er det bedste. En veninde har bagt wienerbrød, og datteren napoleonskager. Man er vel i et bager-hjem. Og det med at besøge, har hun heller ikke lagt på hylden. Resterne fra kagebordet skal med til en visit hos en nær veninde, som bor på plejehjemmet Hybyhus.