Erritsø-svømmere svømmer støttekroner hjem

Erritsø: Lørdag 19. januar holder Erritsø Svømmeklub sit årlige sponsorstævne for at rejse penge til sine konkurrencehold.

Svømmerne svømmer fra morgen til aften, hvor hver svømmer i alt er i vandet i 1 time og skal forsøge at svømme så mange sponsorkroner i kassen som muligt.

Den enkelte svømmer har været rundt hos byens erhvervsdrivende for at blive sponsoreret, og der plejer at være god opbakning, fortæller klubben.

I ugen op til stævnet er der også blevet solgt lodder til amerikansk lotteri, og skulle man have lyst til at kigge forbi og heppe på svømmerne og opleve den gode stemning i Erritsø Svømmehal fra kl. 9 er der også fortsat mulighed for at deltage i lotteriet.