Erritsø igen ramt af indbrud - Tyven gik efter smykkerne

Erritsø: Mandag og tirsdag var villaer i Erritsø samlet udsat for seks indbrud. Status fredag morgen er, at der er kommet to til statistikken.

Onsdag mellem klokken 16.30 og torsdag klokken 8.30 er det gået ud over en villa på Kildeparken. Her er en terrassedør blevet brudt op og fra stedet stjålet smykker.

Det samme udbytte fik en tyv efter at have begået indbrud i en villa på Smedegårdsvej i Erritsø. Det indbrud er sket i tidsrummet fra torsdag klokken 16.30 til klokken 18. Udover smykkerne er der også forsvundet kontanter fra den villa.