Erritsø: Mandag gik det ud over fire villaer, mens det tirsdag gik ud over to. Alle beliggende på adresser i Erritsø.

Tirsdag gik det ud over en villa på Agerleddet. Her blev et kontorvindue brudt op og fra stedet er stjålet forskellige smykker. Indbruddet er sket i tidsrummet fra klokken 16.30 til 23.15.

En villa på Krogtoftevej i Erritsø har ligeledes haft ubudne gæster. Her blev et køkkenvindue brudt op og udbyttet fra indbruddet blev fem forskellige parfumer, smykker og et mindre kontantbeløb. Det indbrud er sket tirsdag mellem 07.30 til 19.05.