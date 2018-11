Erritsø-elever rejser til Norge med en idé: Astronauter skal ikke være ensomme i rummet

Erritsø: Otte elever fra 6. klasse på Erritsø Fællesskole Højmosen rejser torsdag til Norges hovedstad, Oslo. Her skal eleverne dyste mod andre skoleelever i innovationskonkurrencen First Lego League.

First Lego League er en årlig konkurrence, hvor skoleelever skal opfinde nytænkende løsninger på forskellige problemstillinger. Formålet er at øge interessen for teknologi og naturvidenskab blandt unge.

Eleverne kvalificerede sig for nylig til den skandinaviske finale via en indledende konkurrence på uddannelsesinstitutionen Hansenberg i Kolding. Her vandt eleverne med holdnavnet Moonlanders forskerprisen for deres opfindelse af en robothund, der potentielt kan afhjælpe ensomhed blandt astronauter.

Tanken er, at den kunstige hund skal sendes med ud i rummet på rummissioner. Udover at give astronauterne noget rent socialt, skal den også udvikles til at kunne diagnosticere eventuelle sygdomme hos astronauterne. På sigt ser eleverne også en mulighed for at videreudvikle ideen, så den kan bruges i hjemmeplejen eller til børn med særlige behov.

I forbindelse med udviklingen af ideen har eleverne været i kontakt med flere robotvirksomheder og reklamebureauer.

Ved konkurrencen i Oslo kommer eleverne fra Erritsø til at dyste mod skoleelever fra hele Skandinavien.