Erhvervslivet fester med Hjalmer

Fredericia: Der deltager 500 i Messe C, når Business Fredericia og Fredericia Kommune holder nytårskur for erhvervslivet.

Som noget helt nyt afsluttes nytårskuren med en times "After Party", hvor der igen vil være mulighed for at netværke med hinanden, og samtidig få lidt lækker mad og drikke, mens sangeren Hjalmer står for den musikalske underholdning.

- Vores medlemmer i Business Fredericia har efterspurgt mere tid til at netværke og hygge med hinanden i forbindelse med nytårskuren og det har vi lyttet til, fortæller erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer.

Nytårskuren afholdes i Messe C onsdag 23. januar. Der er registrering og netværk fra kl. 16-17. Det officielle program finder sted fra kl. 17-18, mens der er After party fra kl. 18-19.

Bent Jensen, direktør og indehaver af T. Hansen Gruppen A/S og bestyrelsesformand i Business Fredericia uddeler årets erhvervspris sammen med erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer.