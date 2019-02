Fredericia: Business Fredericia, FC Fredericia og Fredericia Håndboldklub inviterer til årets Erhvervstræf 7000 med det formål at bringe lokale erhvervsfolk sammen til en uformel snak om services, produkter og forretningsmuligheder - for netop at blive klogere på, hvad nabo-virksomheden egentlig laver.

Til Erhvervstræf 7000 vil erhvervsfolk få mulighed for at møde mange lokale virksomheder på få timer - en ideel døråbner, både når man sælger og køber produkter og services. Samhandlen er med til at skabe vækst, så derfor slår blandt andre Business Fredericia dørene op til det lokale møde om handel.

Erhvervstræf 7000 er for virksomheder, som handler med andre virksomheder (B2B) og er lokalforankret med kontoradresse i Fredericia eller har tilknytning til byen.

Det foregår den 26. marts kl. 14 til 16.15, hvor virksomhederne blandt andet møder hinanden over en omgang speed talk á 10 minutter. Man tilmelder sig via Business Fredericia.