Er lige åbnet i Fredericia: Nu er de kåret til 'Årets brugtvognsforhandler' for andet år i træk

- Vi sælger allerede til kunder spredt rundt i landet, men det er afgørende, at man ligger inden for omkring en times kørsel, hvis det for alvor skal batte noget, og så lige ved den motorvej, vi savner her i Viborg siger Henrik Bollerslev.

Og det er helt bevidst, at Lindholm har satset på Trekantsområdet med sin nye butik, for med placeringen her får man adgang til kunder fra såvel Sydjylland som Fyn og Vestsjælland.

Det kan man for øvrigt nu gøre tre steder i Jylland, for Lindholm Biler åbnede mandag sin tredje afdeling, så man nu har forretning i Viborg, Aarhus og Fredericia.

Det skete ved Auto Awards 2018 i Cirkusbygningen i København, hvor indehaver Henrik Bollerslev kunne modtage trofæ nummer to fra den danske autobranche, som altså stadig synes, at lige netop Lindholm Biler er det bedste sted at købe en brugt bil.

Et skulderklap

Henrik Bollerslev er selvfølgelig glad for, at Lindholm Biler for andet år i træk er blevet kåret til landets bedste brugtvognsforhandler.

- Det er dejligt at få sådan et skulderklap, som dels kommer fra de kunder, der har stemt på os, og dels fra en bredt sammensat jury fra autobranchen. Det er en stor cadeau til alle vores ansatte, og det giver da også ekstra mod på at udvide forretningen, som vi altså er i fuld gang med, siger Henrik Bollerslev, der har åbnet dørene til den nye afdeling i Fredericia i et næsten nyt bilhus.

- De hidtidige ejere ville hellere bruge kræfterne på deres værksted lige ved siden af, så det er en super løsning for begge parter, siger Henrik Bollerslev, der ikke kan lade være med at glæde sig over, at en af de konkurrenter til titlen som årets brugtvognsforhandler, som Lindholm har slået de seneste to år, er Kraft Biler, der har hjemme i netop Fredericia.

- Nu får de så lidt ekstra konkurrence på hjemmebane, siger Henrik Bollerslev, der har fejret trofæ nummer to med sine ansatte.

- Den stod på champagne til den almindelige frokostmenu ligesom sidste år. Den slags skal man ikke lave om på, siger Henrik Bollerslev.