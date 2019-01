Er gået over molekanten: Vandet stiger stadig i Skærbæk

Skærbæk: Vandet stiger stadig i Skærbæk Havn ved 16-tiden, men forventningen er, at det ikke når at genere hverken trafik eller husejere.

Et par bilejere havde nået at få våde dæk, da de havde parkeret ved ophalerpladsen, hvor vandet stille og roligt havde lagt sig.

I Skærbæk Bådehavn var broerne nogle timer tidligere under vand, og bestyrelsesmedlem Jørgen Høy tog en runde for at sikre, at bådene, der overvintrer i bassinet, lå forsvarligt.

- Jeg har kontaktet bådejerne, så jeg regner med, at de selv kigger herned. Jeg har rykket lidt ved enkelte af fortøjningerne, så der ikke sker noget ved, at vandet stiger yderligere, sagde Jørgen Høy, som kl. 16 kunne konstatere, at vandet stadig steg og nu var gået over molekanten.