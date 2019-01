Er du til is i frostgrader? Isbod popper op midlertidigt i Urbania Street Food

IceCreamRolls åbnede lørdag en midlertidig bod i Urbania Street Food. Her kan du få is med alt fra frisk frugt til smarties. Alt sammen hakket sammen og rullet sammen. Bag boden står aarhusianske Memet Ahmad

Fredericia: Is om vinteren? Det kan måske få de fleste til at bævre bare ved tanken. Ikke desto mindre har 30-årige Memet Ahmad, indehaver af Otto's Anatolian Food, valgt at åbne en midlertidig isbod.

Stedet er Urbania Street Food og boden åbnede lørdag. Planen er, at isboden skal være åben frem til 28. februar, og du kan næsten ikke overse boden, der har fået navnet, IceCreamRools (isruller, red.), når du besøger gademad-stedet i Fredericia.

- Vi tester og leger. Urbania er en legeplads for iværksættere med passion for gastronomi. Efter is giver vi stafetten videre til andre, men vi har i mellemtiden testet vores koncept og produkt, så vi eventuelt er klar til sommerens festivaler og markeder, lyder det fra Memet Ahmad.