Alle 21 byrådsmedlemmer bakkede mandag aften op om et forslag til ny organsation af Fredericia Kommune. Manøvren udløser en besparelse på otte mio. kroner. Borgmesteren er tilfreds med, at den bundne opgave er blevet løst inden årets udgang, som ønsket.

Fredericia: Et enigt byråd sagde mandag aften ja til, at Fredericia Kommune i fremtiden skal være organiseret som koncern. Fire koncerndirektører skal i fremtiden under kommunaldirektøren sikre en effektiv kommune.

- Det var en bunden opgave til kommunaldirektøren at komme med et oplæg til en mere effektiv struktur, som skal udløse en besparelse på otte mio. kroner. De penge har vi i budgettet allerede øremærket og anvendt til ekstra velfærdsydelser i 2019, så derfor var det vigtigt, at strukturen kom på plads inden årsskiftet, lyder det fra borgmester Jacob Bjerregaard (S) som begrundelse for den hast, forslaget er blevet arbejdet igennem med.

Byrådet fik på et lukket møde mandag aften en grundig redegørelse for den kommende organisation, og fik lejlighed til at drøfte de 23 høringssvar, som trods meget kort tidsfrist er kommet fra kommunale tillidsfolk og medarbejdergrupper.

- Vi er klar over, at der har været en kort frist, så det er imponerende, at det alligevel er lykkedes at få skrevet 23 svar. Det er vi glade for, og vi har fået kommunaldirektørens ord for, at der lyttes til svarene, siger Jacob Bjerregaard.