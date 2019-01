Enhedslisten foreslår whistleblower-ordning: - Det er ikke en 'sladder-funktion'

Fredericia: Fredericia skal have en whistleblowerordning, foreslår Enhedslisten.

Partiet har bedt om at få forslaget behandlet ved byrådsmødet 4. marts, oplyser partiet i en pressemeddelelse. Her foreslår partiet at bruge samme model som i København, Roskilde og Slagelse. Her kan kommunens borgervejleder også tage imod henvendelser fra whistleblowere.

- Det er ikke en "sladder-funktion", vi ønsker oprettet, men et værn imod lovbrud. Vi har desværre eksempler på, at der kan være situationer, hvor der sker lovbrud i det offentlige. Det kan ske i alle kommuner. Også i Fredericia. Det kan være rigtig svært at finde ud af, hvordan man skal håndtere det som ansat, hvor man kan ende som en lus mellem to negle. Vi vil gerne sikre vores medarbejdere en mulighed for anonymt og trygt at kunne gå videre med deres bekymringer, hvis behovet skulle opstå, siger Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz i pressemeddelelsen, som kan læses i fuld længde på partiets hjemmeside.

Forslaget er sendt til kommunaldirektøren med følgende ordlyd:

- Enhedslisten foreslår, at borgervejlederfunktionen udvides, så den fremover også skal fungere som en whistleblowerordning for kommunens ansatte. Byrådet pålægger økonomiudvalget at udarbejde de konkrete retningslinjer og rammer.