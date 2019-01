Enhedslisten: Olie-ø skal ikke erstatte olieterminal

Det ville glæde Enhedslisten, hvis Shell stoppede håndtering af olie fra havneterminalen på Skanseodden, men partiets byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz er indstillet på, at det ikke kommer til at ske, før det ikke længere er rentabelt at trække olie op af undergrunden i Nordsøen. Og det bestemmes ikke af byrådet i Fredericia. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Det er en ønskedrøm for Enhedslisten, at terminal lukker ned - men uopsigelig lejeaftale gør det umuligt. Investeringen i olie-ø vil partiet heller ikke bakke op om, for den grønne omstilling vil gøre anlægget overflødigt.

Fredericia: Enhedslisten i Fredericia Byråd så gerne, at Shell nedlagde havneterminalen på Skanseodden, men tager til efterretning, at Shell har en uopsigelig lejeaftale med Fredericia Havn, så den mulighed ikke eksisterer. - Det ville være fantastisk, hvis vi kunne overtage det areal, men det ligger uden for vores hænder som byråd. Shell har en uopsigelig lejekontrakt, så det vil først være, når det ikke længere kan betale sig at trække olie ud af Nordsøen, at aktiviteten på Skanseodden vil stoppe, siger Cecilie Roed Schultz (Enhl.). Hendes reaktion kommer, efter Karsten Byrgesen i Fredericia Dagblad søndag foreslog, at Shell flytter udskibning af olie og gas til en kunstig ø i Lillebælt. - Men jeg mener ikke, at løsningen er at bruge en masse penge på at bygge et anlæg til håndtering af et produkt, som hører fortidens energiformer til. Det vil være spild af penge, som vi hellere bør bruge til at udvikle nye energiformer, siger hun.

I kontrakten er det sikret sælger, at så længe lejemålet løber, og så længe sælger driver raffinaderiet i Fredericia, bevarer sine hidtidige rettigheder til benyttelse af havnen. Vilkår i 5a i endeligt skøde 1984

Solgt og købt igen Lejeaftalen med Shell blev indgået, da Fredericia Havn i 1984 overtog arealet fra Dansk Shell. Shell havde allerede i 1962 sikret sig betinget skøde på de knap 40.000 kvadratmeter havneområde på Skanseodden. Handlen blev tiltrådt i marts 1965. Shell købte arealet for syv mio. kroner, fremgår det af ekstrakten af skødet, som Fredericia Dagblad fået adgang til via tinglysning.dk. I skødet fremgår, at Shell har pligt til at fjerne anlægget, den dag det ikke længere skal bruges. Det fremgår også, at anlægget kun må benyttes til losning og lastning af råolie og olieraffinerede produkter. I 1984 solgte Shell arealet tilbage til Fredericia Havn for samme pris, som man havde købt det for 20 år tidligere. I den forbindelse blev der godkendt et vilkår om, at Shell, så længe lejemålet løber og så længe Shell driver raffinaderi i Fredericia, bevarer rettighederne til at benytte havnen.

Grøn omstilling på vej I lighed med både Venstre, DF og Socialdemokratiet peger Enhedslisten på, at den grønne omstilling vil betyde, at oliehåndteringen bliver udfaset. - Vi skal skabe en grøn omstilling gennem lovgivning, og det skal vi gøre meget hurtigt. Stod det til Enhedslisten, var vi allerede meget længere i den proces, pointerer Cecilie Roed Schultz. - Hvor længe tror du, der går, før terminalen lukkes ned? - Det tør jeg ikke gætte på, men jeg vil tro, at det passer ind i den udviklingsplan, vi har for Kanalbyen. Der taler vi om 20-30 år, før vi rammer Skanseodden, siger Cecilie Roed Schultz. Når Shell er færdig med at benytte arealet, skal det overtages af Fredericia Kommune, mener hun. - Men de skal dog lige rense området først. Der siver STADIG olie ud i Lillebælt fra olieforureningen på stranden, konstaterer hun. Det fremgår af miljøgodkendelsen for Shells havneterminal, at Shell skal aflevere arealet rengjort og ryddet, den dag aktiviteten stopper.