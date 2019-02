En sand sællert: Andre byer køber mandefri mudderræs og mørkeløb fra Fredericia

Fredericia: Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund høster igen af den gode idé, klubben fik for nogle år siden med smattede forhindringsløb for kvinder.

Tjener skilling

Dark Edition er ikke så langt som Ladies Mud Race.

Til gengæld løber pigerne og damerne i mørke. Godt fem kilometer. Ladies Mud Race er syv-otte kilometer. Men forhindringerne går igen. I Fredericia var der premiere på Dark Edition i marts i år i Hannerup Skov. Her afvikles det ligeledes i 2019, mens Ladies Mud Race flytter til Madsbyparken efter tre år på det militære øvelsesterræn, Hyby Fælled.

Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund sætter nogle standarder og kommer med knowhow til de byer, der også vil være med, og klubben modtager derfor et beløb retur per deltager. Et fee, forklarer Ib Østergaard. Han er netop indstillet til Kulturministerens Idrætspris 2018 for guldægget, klubben lagde i en tid, hvor interessen for klassisk firmasport er vigende. Med i prisfeltet er blandt andet også tennisstjernen Caroline Wozniacki. Mette Bock (LA) uddeler hæderen i København 10. december.