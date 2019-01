En million ekstra til ansigtsløft i Øgadekvarteret: Nu skal affald graves ned

Fredericia: En million kroner ekstra er på vej til gadeforskønnelsen i Øgadekvarteret.

Pengene går denne gang til et løft af Bjergegade, Kongensstræde og Falstersgade, som er en del af kvarteret. Et særligt ønske fra beboere har været nedgravede affaldsbeholdere, som nu er på vej. Desuden kommer der bænke og grøn beplantning fem steder i områderne, så gaderne indbyder mere til, at man kan opholde sig der.

I første omgang var der afsat 1,5 millioner kroner til projektet i 2016. Men omlægningen af kloakledningen i den sydlige del af Bjergegade og Falstersgade koster lidt mere end ventet.

- Det bliver dyrere end først beregnet, men vi har bestemt os for at bruge en million ekstra for at køre projektet igennem, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S).

- Det giver området et opgradering, og det bliver ret lækkert. Også med affaldsbeholdere under jorden, fortsætter han.