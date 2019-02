En ganske anderledes 6. juli: Fire drenge druknede ved Trelde Næs

5. og 6. juli i Fredericia er i forvejen en anderledes markering, byfest, et hjemstavnstræf, en mindehøjtidelighed, eller hvad man nu selv vælger at kalde dagene. Fredericia Dagblads tidligere journalist, Poul Thiesen, husker dog, at det var endnu mere anderledes i hans barndom i 50'erne. For uanset om 6.juli var hverdag eller faldt på en søndag, lukkede alt klokken 12. Her er vi på Landsoldatpladsen 1954. Thiesen gør også en afstikker til 1964, hvor der indtraf en frygtelig ulykke i de dage. Foto: Vejsholt Foto, Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn