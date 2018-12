Elever gjorde rent, så andre børn får julegaver: Man bliver glad over at glæde andre

Eleverne på Fredericia Realskole fik sidste uge besked på at gøre rent i deres klasseværelser. Belønningen var, at de fik lov til at sørge for julegaver til børn, der ikke har overskud til at holde jul. - Man bliver glad for at hjælpe andre.

Fredericia: En flok elever fra Fredericia Realskole dukkede mandag formiddag op hos Fætter BR i Fredericia. Her købte de gaver til andre børn i familier, der ikke har så meget overskud til at holde jul. Det skete i forbindelse med "Børnenes Jul i Fredericia". - Man bliver glad, når man kan glæde andre, sagde Andrea Mørck, der går i 5. klasse på skolen. Eleverne havde selv tjent pengene til gaverne. Det skete i et projekt med julerengøring på skolen i sidste uge. Her skulle hver klasse gøre en indsats for at gøre deres klasselokale mere rent og pænt. På skolen opstod idéen om at koble rengøringsprojektet sammen med "Børnenes Jul i Fredericia". - Hvis vi gjorde noget godt for os selv, ville skolen gerne gøre noget godt for de børn i byen, der havde brug for det. For hver klasse, der havde styr på klasseværelset, ville skolen give én gave, sagde Sidney Troke, som går i 6. klasse på skolen.

Vi får alle julegaver derhjemme. Men her kan vi hjælpe andre med at få lidt af det, de ønsker sig. Tobias Pawelec, 6. klasse, Fredericia Realskole

En flok elever fra Fredericia Realskole var sammen med skoleleder Pernille Aarøe Petersen i Fætter BR. Sammen med børnene købte de julegaver til andre børn. Realskolebørnene har selv tjent pengene til gaverne ved at gøre deres klasseværelser pæne. Foto: Klaus Madsen

Meget sjovere end derhjemme I alt køber Fredericia Realskole i denne uge 25 gaver til 200 kroner, så det bliver 500 kroner i alt. Skoleleder Pernille Aarøe Petersen var mandag først med en flok elever i Fætter BR, og senere gik turen til en sportsbutik, hvor andre ønsker kunne opfyldes. - Børnene bliver motiveret på en anden måde, når man kan være med til at glæde andre, sagde skolelederen, som sammen læste de forskellige ønsker, som siden november har hængt på juletræet uden for butikken. - Det gav noget fællesskab at være sammen om. Og jeg hørte på et tidspunkt to piger, hvor den ene sagde: "Det er meget sjovere end at hjælpe mor derhjemme", fortæller Pernille Aarøe Petersen.

I gågaden har der siden november stået et juletræ med ønsker. Ønskerne kommer fra børn i familier, der ikke har så meget overskud til at fejre jul. Andre borgere kan gå ind og opfylde børnenes ønsker i Fætter BR og andre butikker. Foto: Klaus Madsen

Ingen har købt så mange Det er i alt 12 børnefamilier, hvor børnene kunne få hver tre ønsker. Børnenes Jul i Fredericia arrangerer også en juletræsfest for familierne på lørdag 15. december. Butikschef Michelle Jørgensen fra Fætter BR tog imod gavebestillingerne fra Fredericia Realskole og sørgede for at pakke dem ind. - Det er da stort af dem. Der er ikke nogen, som har købt så mange pakker før, fortalte butikschefen. Det er andet år i træk, at butikken er med i projektet, og hos Fætter BR har der været stor interesse for at hjælpe familierne til at få en god jul. - Sidste år var alle ønskerne opfyldt en uge før, så der var faktisk nogen, der måtte gå forgæves. Der var også nogle, der aftalte, at de ikke gav gaver til hinanden, men i stedet gav hernede. I år er der også mange, der har været i god tid med at opfylde ønskerne, fortalte Michelle Jørgensen. Børnenes Jul i Fredericia blev arrangeret for første gang i 2017, og bag initiativet står fredericianeren Mie Sønderskov.