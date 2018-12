Ekspert sår tvivl om dom: Forældre har ikke fået omskåret deres døtre

Forsvarer vil have Den Særlige Klageret til at genåbne sag mod somalisk forældrepar.

Fredricia: Både Byretten og Landsretten er nået frem til, at et dansk-somalisk forældrepar fra Fredericia har fået omskåret to af deres døtre på en rejse til Afrika. Men nu har familien fået en internationalt anerkendt ekspert i omskæring til at undersøge pigerne.

P1 Orientering har fået adgang til at læse ekspertens rapport. Her står, at begge piger har helt normale kønsorganer, og at intet underbygger de vurderinger, der ligger til grund for dommen. Derfor anmoder familiens forsvarer, Bjørn Elmquist, nu om at få sagen genoptaget via den Særlige Klageret. Det er den eneste instans i Danmark, der kan genåbne en retssag, når alle appelmuligheder er udtømte.

Den børnelæge, der foretog den oprindelige undersøgelse af pigerne, er positiv overfor at sagen genoptages.

- Det er godt, hvis det bliver taget op i Den Særlige Klageret, så der kan blive lavet en endelig vurdering, skriver børnelægen til P1 Orientering.

Den internationale ekspert, der afviser at de to piger er omskåret, hedder Birgitta Essén. Hun er professor ved universitetet i Uppsala og har speciale i omskæring. Hun står bag et stort antal undersøgelser af omskæringer i forbindelse med rets-, social, og asylsager i Sverige og USA. Her har hun både be- og afkræftet, at omskæring har fundet sted.