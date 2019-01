Ejer blev selv ramt af storbrand: Bygninger på Vesterballevej bliver genopbygget

De bygninger, som gik tabt under den voldsomme brand på Vesterballevej 6A i Snoghøj i onsdags i sidste uge, bliver genopført, fastslår Morten Kollerup Nielsen, hvis eget firmas administration brændte ned.

Snoghøj: Onsdag 9. januar udbrød der en voldsom brand i de nyopførte bygninger på Vesterballevej 6A i Snoghøj, hvilket en overgang fik politiet til evakuere folk, der opholdt sig i røgfanen.

Skaderne var så voldsomme, at de fire haller på adressen nedbrændte, men bygningerne bliver opført igen. Det fastslår Morten Kollerup Nielsen, der er direktør i Mokoni Companies, som købte den næsten 8000 kvadratmeter store grund af Fredericia Kommune i 2017.

- Min plan er at genopbygge det, siger Morten Kollerup Nielsen, som er fortrøstningsfuld med hensyn til udbetaling af forsikring efter branden, som ifølge politiet formentlig opstod, da et tagdækkerfirma var ved at lægge tagpap på bygningen.

Byggeriet stod klar i slutningen af 2018, men alt brændte ned og efterlod lejerne hjemløse. Det drejer sig om GH Wood, CarNext samt Morten Kollerup Nielsens egen firma Byens Bilpleje.

- Vi flyttede vores administration fra Kolding til Fredericia. Det var en lang proces, vi var i gang med, men langt de fleste ting blevet flyttet om fredagen inden branden, fortæller Morten Kollerup Nielsen.

Hvad der gik tabt, efter at flammerne havde raseret, har direktøren ikke fået et overblik over.

- Men størstedelen af vores administration var flyttet, så det var jo nærmest alt, siger han.