Fredericia: Kun ydermurene står tilbage, efter at der natten til onsdag udbrød brand i en nedlagt ejendom på Grønlundsvej. Det er en sidevej til Ydre Ringvej, der ligger bag raffinaderiet. Politiet fik melding om branden 00.25, oplyser Arno Rindahl Petersen fra Patruljecenter Syd ved Sydøstjyllands Politi. Trekantbrand rykkede ud og slukkede branden i den nedlagte ejendom. - Den stod i lys lue, så der gik et par timer med at slukke ilden, fortæller indsatsleder Jan Møller, Trekantbrand. Brandfolkene fik en melding om, at der var tale om en stråtækt ejendom, men det var ifølge Jan Møller ikke muligt at se ved ankomsten til bygningen. - Det var overtændt, og flammerne stod op gennem taget, siger Jan Møller.

Han tilføjer, at der heller ikke var vinduer i bygningen. Politiet kan endnu ikke sige noget om brandårsagen. Arno Rindahl Petersen oplyser, at der ikke var fare for nogen "personer eller omkringliggende bygninger". - Grunden, hvor laden er, er omkranset af en mark og blev umiddelbart kun brugt til opmagasinering af noget sand og jord, siger Arno Rinddal Petersen.