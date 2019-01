Efter tragisk togulykke: DB Cargo sender igen ølvogne over Storebælt - i helt andre vogntyper

For første gang siden 2. januar vil DB Cargo mandag fragte øl fra Carlsberg over Storebælt. Det bliver dog på vogne, der fastspænder på en helt anden måde, end det var tilfældet med dem på godstoget, der var impliceret i togulykken den 2. januar.

Det bliver netop vogne med veksellad, DB Cargo mandag vil bruge til at transportere øl fra Carlsberg over Storebælt. Men fastspændingen vil altså ske på en helt anden måde og flere steder.

- Lommevognene monteres med en såkaldt kongetap og er fastspændt et sted, mens den anden anden - veksellad - fastspændes fire steder, lyder det fra Jan Wildau.

Fredericia: Fra mandag vil DB Cargo igen transportere øl over Storebælt fra Carlsberg-bryggeriet i Fredericia.

Anden løsning

Kommunikationsdirektøren fra DB Cargo har oplyst til Fredericia Dagblad, at der fra på mandag ikke vil blive tale om, at hele øltog vil køre over Storebælt.

Der vil på toget også være vogne med 'alt muligt andet'. Hans umiddelbare bud er, at man vil køre med mindre end 25 procent i forhold til den mængde, man plejer.

- Det er vigtigt at understrege, at det her ikke er en teknologisk løsning. Det er en helt anden materiel løsning, siger Jan Wildau.

Fredericia Dagblad har været i kontakt med Carlsberg, der bekræfter, at der fra mandag igen sendes øl over Storebælt med deres mærkater på.

Godstoget, der kørte over Storebælt 2. januar, var på vej fra Høje Taastrup med tom emballage til Carlsberg-bryggeriet i Fredericia, da en trailer angiveligt rev sig løs og ramte det modkørende IC4-tog klokken halv otte om morgenen.

Den uafhængige havarikommission arbejder stadig på at få klarlagt årsagen til ulykken.