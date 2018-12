Efter to brande på kort tid: Der er fokus på sagen

Fredericia: Der var kommunal støtte i hjemmet hos den kvinde, som to gange inden for få dage måtte hjælpes ud af sin lejlighed, hvor stearinlys var årsag til brand. Hendes nabo gør overfor avisen klart, at han var nervøs for både kvindens situation og de øvrige beboeres, men vurderede, at der var fagligt komptetente personer, som kom i hjemmet, og som kunne reagere på kvindens ændrede adfærd.

- Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag andet end, at det er korrekt, at vi var i hjemmet. Jeg har stor forståelse for, at situationen har skabt utryghed blandt naboerne, og at det er en ulykkelig sag, siger leder af pleje- og omsorg i Fredericia Kommune Mona Nederby Larsen.

Hun oplyser, at borgeren indtil videre er indlagt, og Mona Larsen ser frem til, at der sker en udredning i forhold til situationen.

- Vi er generelt ind over, når en borger bliver udskrevet, så vi ved, hvad vi skal stå klar med. Skal der etableres en aflastningsplads eller andre tiltag, så bidrager vi, så det er trygt både for borgeren og omgivelserne, siger Mona Larsen.