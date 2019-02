Ingen alkohol når der skydes

Fredericia og Omegns Jagtforening har en lejekontrakt med forsvaret - Lokalstøttecenter Sydjylland og Fyn, og der gælder en helt klar alkoholpolitik.Foreningens alkoholpolitik for skydebanen var et af punkterne, der var oppe at vende til den ekstraordinære generalforsamling, som var indkaldt på baggrund af 45 medlemmers underskrift.



Reglerne om indtagelse af alkohol blev 20. januar præciseret på foreningens hjemmeside.



Der må ikke indtages nogen form for øl eller alkohol, før eller mens man anvender skydevåben. Det vil sige, at man ikke må gå ud og skyde, holde en pause, hvor man drikker en øl, og derefter går ud at skyde igen.



Den købte øl, må kun nydes i klubhuset, eller på den overdækkede terrasse.



Der må ikke udskænkes eller nydes stærk spiritus på det lejede areal.



Bestyrelsen gør også opmærksom på, at alt kørsel på fælleden sker i henhold til færdselslovens § 53, omhandlende spirituskørsel. Og at det er på eget ansvar at dette overholdes.



Bestyrelsen pointerer, at man skal huske, at man repræsenterer Fredericia & Omegns Jagtforening, hver gang man færdes på Fælleden til og fra skydebanen.



Det er op til den ansvarshavende skydeleder på dagen, at disse regler bliver overholdt, og konsekvensen for at overtræde reglerne er bortvisning fra skydebanen.