Efter mange års arbejde med psykisk syge blev Chanett selv psykisk sårbar

I løbet af sine første år på arbejdsmarkedet var Chanett Babette Simonsen udsat for en række overfald i forbindelse med sit job. Hun fik en PTSD-diagnose, blev omskolet og nåede at få mange gode år på arbejdsmarkedet, inden hun blev ramt af stress.

Fredericia: - Jeg har jo været så syg, at jeg ikke kunne sætte to ord sammen.

Sådan fortæller Chanett Babette Simonsen, 48 år, som lider af PTSD og er gået fra at ligge i fosterstilling i sin seng en stor del af sine vågne timer til i dag at have et godt liv med fleksjob. Men det har været en mangeårig rejse gennem sygemeldinger, Fredericia Jobcenter, revalidering og hårde indre kampe for at nå frem til en accept af, at sygdommen er kommet for at blive.

Chanett Babette Simonsen voksede op i Brejning og Fredericia, og som 27-årig blev hun færdiguddannet som sygeplejerske og fik sit første job i psykiatrien i Region Hovedstaden. Hun har altid gerne ville arbejde med patienter med store psykiske udfordringer, men nedskæringer i psykiatrien betød, at arbejdspladsen måtte hyre mange vikarer, som ikke kendte patienterne særlig godt.

I løbet af fem år var Chanett Babette Simonsen udsat for tre overfald af sine patienter; af en stofpsykotisk patient, en pige med borderline og en ældre skizofren mand. Hun opfattede ikke selv overfaldene som alvorlige, da hun ikke led stor fysisk skade, men i samme periode blev en af hendes kolleger, der var gravid, også overfaldet og trampet til bevidstløshed.

- Jeg følte skyld. Kollegaen og hendes barn overlevede. Det var svært for mig at tackle, at jeg ikke kunne tale med hende efterfølgende, fortæller Chanett Babette Simonsen.