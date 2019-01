Efter et halvt år: Gangtræning har blandet virkning

Håbet var, at personer med nedsat blodforsyning kunne blive smertefrie ved hjælp af træning. Efter et halvt år oplever et flertal reducerede smerter, mens andre ikke har mærket nogen forskel.

Fra sommer og indtil nu har 15 personer gennemført et forløb, hvor de mødes tre gange om ugen i tre måneder for at gå på gangbånd efter et særlig program. Personerne døjer alle med nedsat blodforsyning i benene på grund af åreforsnævring. Det giver smerter, når man skal gå, men kan man overvinde smerterne og fortsætte med at gå, har forskning vist, at fokuseret træning kan øge gangdistancen uden smerter samt øge borgernes maksimale gangdistance.

- Vi har samlet data ind fra spørgeskemaer, interviews og gangtests undervejs for at se, hvordan folk rykker sig. De foreløbige erfaringerne er, at det har en god effekt for nogle, og at der er nogle, der ikke har den store effekt af træningen, siger Asger Jacobsen, udviklingsterapeut og kandidat i fysioterapi ved Fredericia Kommune.

Fredericia: Gangprojektet Vil du med ud at gå, igen? har en livsændrende virkning for nogle, mens andre ikke har oplevet nogen forbedring.

Nedsat blodforsyning i benene på grund af åreforsnævring medfører, at blodet ikke strømmer ordentligt. Det betyder, at musklerne i lægge, lår og til dels også baller ikke får tilført nok ilt, hvilket kan give smerter ved eksempelvis gang. Lidelsen kaldes claudicatio intemittens, rygerben eller vindueskiggersyndrom, fordi man hele tiden må stoppe op under gang for at komme sig. Den klassiske behandling er medicin, men forskning viser, at nogle også kan afhjælpe smerterne via gangtræning, fordi kroppen kan skabe sin egen blodcirkulation. Fredericia Kommune og Sygehus Lillebælt Kolding har fået penge af Sundhedsstyrelsen til at etablere projektet Vil du med ud at gå, igen? Her kan personer med åreforsnævring under vejledning til gangtræning tre gange om ugen i tre måneder.

Træningen skal holdes ved lige

Det sidste halve års projekt i Fredericia har ifølge Asger Jacobsen netop vist, at evnen til at udholde den indledende smerte og holde sig gående er afgørende for, om personerne får gavn af træningen.

- Der er nogle, som flytter sig rigtig meget og hurtigt øger længden, de kan gå, og så er der nogle, der ikke flytter sig. Enten er deres åreforsnævring for fremskreden til, at træningen kan ændre noget på tre måneder, eller også kan de ikke presse sig selv nok til at få en effekt af det. Det kræver, at man lærer at håndtere smerten, siger Asger Jacobsen.

I det nye år skal der oprettes endnu et hold, og samtidig bliver der også et øget fokus på, at deltagerne finder et sted i deres nærområde, hvor de kan finde nye træningsfællesskaber, så de bliver ved med at motionere.

- Vi vil gerne tage med dem ud og hjælpe dem i gang, hvis de ønsker at komme ud og træne et specifikt sted. Det skal gøre overgangen fra forløb til selv at håndtere træningen mindre svær, siger Asger Jacobsen.

Til foråret er det også håbet, at der med hjælp fra frivillige kan oprettes et ganghold, som går udendørs.