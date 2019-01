Efter et års forhandling - sidste hånd lagt på fredningsforslag for Treldeskovene

Danmarks Naturfredningsforening og Fredericia Kommune præsenterer et samlet forslag til fredning af Treldeskovene. Skovejere mødes med forhandlere i håb om, at der stadig kan ændres på stregerne. Ny sti er udtryk for kompromis i forhandlingerne.

Trelde: Onsdag mødes skovejerne i Trelde med byrådets repræsentanter Inger Nielsen (DF) og Christian Bro (S) for en sidste gang at vende forslaget til fredning af Treldeskovene. Formand for skovejernes forening Poul Ejnar Jochumsen ønsker ikke før mødet at kommentere det forslag, som nu ligger offentligt tilgængeligt. Han går dog til mødet med forventning om, at der er tale om et oplæg, inden det skal præsenteres endeligt for politikerne. Fredningsforslaget stilles efter planen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN) og har været undervejs et år. - Vi skal drøfte forslaget med skovejerne, så det er stadig et forslag, hvor der kan ske små justeringer, vurderer Inger Nielsen (DF) og bakkes op af Christian Bro. - Hvis skovejerne kommer med guldæg, som vi ikke har tænkt på, så er vi selvfølgelig åbne, siger han. Det endelige forslag behandles i miljø- og teknikudvalget den 6. februar og i byrådet 4. marts.

Ind gennem skoven fra Kirstinebjerg til Trelde Næs vil man fremover kunne gå på en to meter bred gang- og cykelsti. Den bliver anlagt med stabilgrus, så man kan gå med barnevogne og eventuelt rolator. Arkivfoto: Marianne Ladegaard

Forventer ikke jubel Forslaget er lagt ud på hjemmesiden for DN i Fredericia. At forslaget næppe bliver modtaget med klapsalver fra skovejernes side, er Christian Bro klar over. - Det har vi vidst hele tiden, men jeg synes, at vi har haft en god forhandling, og at vi har vist, at vi har været lydhøre. Det gælder ikke mindst i høringsprocessen, hvor der er kommet mange gode input, som vi har kunnet bruge, siger Christian Bro. I det nyeste forslag har man valgt at flytte den cykel- og gangsti, som skal lede publikum gennem skoven. Det er Fredericia Kommune, som har været fortaler for stiadgangen gennem Treldeskovene, og den aktuelle placering er et kompromis. - Hvis der skal være en cykel/gangsti, er denne placering et acceptabelt kompromis, konstaterer formand for DN i Fredericia Karsten Enggaard. Der bliver tale om en cirka to meter bred sti, der nyanlægges på et stykke af strækningen. Stien har været et ønske i flere høringsforslag, men også været kritiseret fra flere naturorganisationers side. - Men der har været tale om en forhandling, og det her er et kompromis, som kan accepteres. Vi har fået trukket stien væk fra de mest naturfølsomme områder, siger Karsten Enggaard, som grundlæggende er tilfreds med fredningsforslaget.

Erstatning venter Fredningen af de private skove vil udløse erstatninger til skovejerne. Der vil gives erstatning for arealer, der udlægges til urørt skov, og for eventuelle driftstab. - Den regning bliver nok lidt mindre, end vi kunne have forudset, fordi skovejerne har haft travlt med at fælde i de områder, som måske bliver urørt skov. Derfor skal de ikke have erstatning for det træ, der allerede er væk, siger Christian Bro. Kommunen skal betale en andel af erstatningen, mens staten betaler resten. Hvorvidt fredningen overhovedet realiseres, afgøres af fredningsnævnet, og det vil tidligst ske indenfor et år eller to.