Efter dødsbrand på Djursland: Nu er brandsikkerheden blevet tjekket på Fredericias plejehjem

Fredericia Kommunes ejendomsafdeling og TrekantBrand har været alle kommunens plejehjem igennem for at kontrollere brandsikkerheden, efter brand i Allingåbro i sommer kostede tre beboere livet. Udvalg fik orientering om, at alt er i orden, men at der kommer ekstra øjne på dispensationer.

Fredericia: Tre dispensationer i forhold til brandsikkerheden på plejecentre i Fredericia skal have et ekstra tjek i 2019, men generelt er brandsikkerheden i top, viser en gennemgang, som kommunens ejendomsafdeling og Trekantområdets Brandvæsen i fællesskab har foretaget.

- Det ser fint ud, men vi har nogle ældre dispensationer tre steder, som vi får en ekstra gennemgang af med en ekstern konsulent. Det, synes jeg, er fint, og jeg har Folketingets kommunaludvalg stillet forslag om, at der på landsplan skal være eksterne konsulenter til at gennemgå de dispensationer, der er givet til plejecentrene, siger Susanne Eilersen (DF) - næstformand i senior- og handicapudvalget i Fredericia.

Det var en tragisk dødsbrand på et plejehjem i Allingåbro på Djursland i sommer, som fik politikerne til at bede Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen om at få undersøgt alle landets plejecentres brandsikkerhed. Det er også sket i Fredericia, og forleden fik senior- og handicapudvalget en orientering.

- Ved branden i Allingåbro kom det frem, at der gjaldt dispensationer, som var givet helt tilbage i 1997. Siden da kan meget være forandret, så det er ikke betryggende. Mit forslag om eksterne konsulenter er sendt til hjørne, indtil vi i Folketinget får en samlet rapport om brandsikkerheden generelt, men jeg er glad for, at vi i Fredericia allerede nu har besluttet, at vi får en ekstern vurdering, siger Susanne Eilersen.