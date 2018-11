Efter 19 år tager Hanne afsked med stamkunderne: Thi overtager Vestgrillen

Populære kyllinger, som folk kører langt for at få, bøfsandwich og slagterlavede pølser bliver ved med at være på menuen.

Derfor bliver der heller ikke ændret på menukortet. Folk kommer kørende fra Vejle og Kolding for at købe stedets grillkyllinger. Et andet stort hit er bøfsandwichen med brun sovs og bløde løg. Og der har også altid været rift om pølserne, som bliver fremstillet hos en slagter.

Familieforetagende

Hanne Ærbos mand havde i sin tid et ønske om at blive selvstændig efter at have arbejdet som assurandør. De fik øje på grunden, som de lejede, og fik tilladelse af kommunen til at stille vognen op.

I starten var det et fritidsjob for Hanne Ærbo, der fortsatte i sit job hos Elsam, indtil Vestgrillen efter et par år blev fuldtidsbeskæftigelse for begge.

Også de to sønner og svigerbørn har været flittige til at give en hånd med. Da ældstesønnen Jesper mente, at Hanne Ærbo og hendes mand kunne trænge til en ferie, tog han en uges ferie fra sit eget arbejde for at passe Vestgrillen.

Da hendes ægtefælle døde i 2005, sagde en svigerdatter sit job op for at hjælpe hende med grillen. Det har altid været et familieforetagende, og i de senere år har hendes mand, Kurt Sørensen, været en uvurderlig støtte.