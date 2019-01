Dyst mellem lokale musicalperformere: 'Tommy Seebach' er med til Melodi Grand Prix

Musicalperformeren Teit Samsø fra Fredericia er også med, når der skal dystes i det danske Melodi Grand-Prix. Han kan tage erfaring med fra sine mange forestillinger som Tommy Seebach i "Seebach the Musical".

Fredericia: Der er lagt op til konkurrence mellem lokale musicalperformere til årets danske Melodi Grand-Prix.

Musicalperformer Rasmus Faartoft er solist på sangen "Hold my breath", som Martin Skriver har skrevet sammen med Tim Schou, og musicalperformer Teit Samsø får sin grandprix-debut med sangen "Step it Up" skrevet af Lise Cabble, der har en finger med i hele tre af årets bidrag.

Teit Samsø har slået sig ned i Fredericia sammen med hustruen Cecilie Thiim, og begge er fastansatte på Fredericia Teater. Og han er bestemt ikke uvant med at stå på en scene i show-sammenhæng. Teit Samsø har haft rollen som Tommy Seebach i Seebach The Musical.

Senest har Teit Samsø gjort lykke som gorillalederen Kerchak i "Tarzan the Musical", og rollen fortsætter han i til september, når "Tarzan" sættes op i Aarhus Musikhus.

Teit Samsø er uddannet fra Musicalakademiet i Fredericia.

Du kan høre hans sang "Step it Up" lige her, mens "Hold my breath" kan høres på linket her.