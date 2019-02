Drikkelag i lejlighed: Tre personer blev varetægtsfængslet i knap fire uger

Fredericia: Onsdag eftermiddag blev en 42-årig kvinde og to mænd på henholdsvis 41 og 50 år varetægtsfængslet i knap fire uger for vold og for at have hensat en person i hjælpeløs tilstand og ikke tilkaldt hjælp. Alle tre nægtede sig skyldige.

De tre sigtede forklarede i grundlovsforhøret i Retten i Kolding, at de alle tre havde drukket tæt sammen med ofret i sagen - en 58-årig mand. De var samlet i kvindens lejlighed på Ullerupdalvej, hvor de i løbet af tirsdag eftermiddag havde drukket øl og røget cigaretter.

Undervejs var der opstået uenigheder mellem ofret og de andre deltagere, men da alle var meget berusede, kunne de ikke helt huske, hvad der var sket og hvornår, og undervejs i grundlovsforhøret kom de flere gange med modstridende forklaringer.

De var dog enige om, at der i løbet af eftermiddagen var opstået tumult, og ofret var blevet udsat for spark og/eller slag. Men hvem der havde begået volden og hvordan, var der ikke helt enighed om. Ifølge forklaringerne fra de sigtede forsøgte ofret at komme ud af lejligheden, men døren blev flere gange spærret for ham, og han fik at vide, at "den eneste vej ud er over altanen" eller noget lignende.

På et tidspunkt forlod kvinden lejligheden for at købe øl og cigaretter i Fakta.