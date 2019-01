Dribling og demokrati: Monjasa støtter fodbold med bagtanker i fattigt land

Fant lærer ikke kun børn og unge i Sierra Leone fodbold for sportens skyld. Efter årtier med borgerkrig, kup og ebola er det vigtig at forsøge at skole en ny generation af sierraleonere i foreningsliv, venskab på tværs og og demokrati på banen og udenfor. Fodbold er værktøjet, forklarede dagens gæster. Foto: Peter Leth-Larsen

Den fredericianske, globale olieleverandør sponsorerer dansk organisation i Sierra Leone og lærer børn og unge om fodbold, foreningsliv og menneskerettigheder. Trænere og hjælpere besøgte mandag virksomheden.

Fredericia: Tre fodboldildsjæle fra Sierra Leone besøgte mandag den fredericianske olievirksomhed Monjasa. Den globale leverandør af skibsbrændstof støtter i en treårsaftale den danske velgørenhedsorganisation Fant - Football for a new tomorrow. Pengene går til Fants arbejde i det fattige vestafrikanske land, som har været - eller er - plaget af kup, ebola, blodige borgerkrige og korruption.

FC Fredericia også med Da Monjasa også er hovedsponsor for FC Fredericia, blev fodboldklubben spurgt, om den ville være med i støtten til Fant - Football for a new tomorrow.Det ville den, forklarer salgsansvarlig Christian Johansen. Derfor sendte Monjasa og FC fem-seks sække aflagt fodboldtøj af sted til Sierra Leone sidste sommer. Så FC's dragter fra forrige sæson gør nu gavn i fodboldarbejdet med børn og unge i det fattige afrikanske land.

Den danske velgørende organisation Fant - Football for a new tomorrow begyndte I 2012 at etablere og støtte små, lokale fodboldklubber i det ludfattige afrikanske land, Sierra Leone. Den fredericianske olieleverandør Monjasa sponsorerer arbejdet. Mandag besøgte trænere og koordinatorer fra Fant i Sierra Leone sammen med Fant i Danmark virksomheden på Strevelinsvej. Foto: Fant

Fodbold i stedet for druk "Football for a new tomorrow" begyndte i 2012 at stifte små fodboldklubber rundt om i Sierra Leone. Med lokale trænere og koordinatorer. I dag lærer op mod 10.000 børn og unge i 19 klubber at drible med bolden i stedet for at hænge på gadehjørner eller begive sig ud i narko, druk eller prostitution. Det fortalte den ene af de tre gæster fra Sierra Leone til Monjasas ansatte. Monjasa har en livlig handel med olie fra 11 egne skibe til andre skibe ud for Vestafrikas kyst, oplyser selskabets kommunikationschef, Thorstein Andreasen: - På den her måde er vi med til at give noget tilbage til det område, vi er i.

Ikke mindst pigerne er det vigtigt at få med ind i fodbolden i et det patriarkalske samfund i Vestafrika. Foto: Fant

Skrækkelige baner Sammen med repræsentanter fra Fant berettede Bob Rogers, Mamadu Bah og Annie Friday om den svære start i et land, hvor fodbold måske nok er en elsket sport, men hvor banerne i heldigste fald ligner et månelandskab. Et land, hvor der nogle gange kun er én bold til 30-40 børn og unge. Men med dansk støtte er bestræbelserne på at give den fremtidige generation af sierraleonerne en fornuftig fritidsinteresse ved at bære frugt. De skoles dog ikke kun i at blive bedre til fodbold.

Monjasa støtter Fant - Football for a new tomorrow i tre år. FC Fredericia er også med i projektet og har doneret fodboldtøj til Sierra Leone. Foto: Peter Leth-Larsen

Fodbold som værktøj Lige så meget i at indgå i foreningsliv og fællesskaber på tværs af social status, køn, alder, etnicitet og religion. Uden vold og strid. Derfor bruger Fant også en del kræfter på at få fat i pigerne med i det traditionelt patriarkalske samfund, sagde træner Annie Friday. Faktisk er det den overordnede idé at benytte fodbold som et værktøj til at slå menneskerettigheder fast med syvtommersøm.