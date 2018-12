Fredericia: Det er en god tid for filialdirektør Christian Blittrup, Nordea i Fredericia.

Torsdag var det tredje gang i denne måned, at han kunne få lov til at være en slags julemand på vegne af Nordea Fonden.

Mens 6. Juli Garden sørgede for julehumør til de mange, der havde taget opstilling på Rådhuspladsen, overrakte Christian Blittrup 25.000 kroner til Sonja Christensen, tidligere formand for 6. Juli Garden, og nuværende formand for 6. Juli Gardens Venner.

Pengene falder på et tørt sted, kunne hun fortælle. Der er nemlig brug for piccolofløjter, en slags lille tværfløjte, til de unge dygtige musikere, der til sommer skal til DM for tambourkorps i Vejen. Og de skulle helst som sædvanlig klare sig godt, som da de sidst blev danmarksmestre. 6. Juli Garden ligger nemlig i top tre blandt landets over 40 tambourkorps.

I øvrigt bliver der nok en del kørsel denne sommer, da mesterskaberne finder sted fra 3. til 6. juli, og 6. Juli Garden skal naturligvis også være på plads til markeringen af 6. Julidagene i Fredericia.