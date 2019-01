Dobbelthuse og toplanshuse er på vej på Rudolf Steiner Allé - lokalplan er sendt i høring

Fredericia: Det har været et længere tilløb for lokalplanen for et nyt boligområde på Rudolf Steiner Allé, hvor der er planer om at opføre dobbelthuse og toplanshuse.

For godt et år siden skrottede by- og planudvalget det oprindelige forslag, hvorefter der siden er blevet arbejdet på et nyt lokalplansforslag, som politikerne nu netop har sagt ja til. Lokalplanforslaget vil derfor blive sendt i offentlig høring i otte uger.

- Vi gør os ret umage med, projekterne får en god behandling og håber, der kommer en god høring med naboerne, siger formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S).