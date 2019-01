Dit og Dat-indehaver har nye planer - snart kommer depot-udlejning

Hvis du fra marts står og mangler et sted at have opbevaret dine ting, vil Tonny Nielsen - indehaver af Dit og Dat - kunne tilbyde dig det. Planen er at udleje depotrum på fire kvadratmeter og opefter.

Depotrum på vej

Planen for Kaltoftevej er, at Dit og Dat's lager forbliver, hvor det hele tiden har været, mens lokalet, der i dag rummer selve butikken, vil blive lavet om til depoter. Samtidig inddrages det lokale, hvor Jysk Auktionshus hidtil har haft til huse. En ny ejer har, ifølge Tonny Nielsen, købt hele ejendommen, og det er sammen med den nye ejer, at Dit og Dat-indehaveren nu kaster sig over depot-udlejning.

- Vi regner med at få 80 rum, men det sidste er endnu ikke på plads. Jeg håber dog på, at vi kan starte op med udlejning omkring 1. marts, men ellers er det muligt at blive skrevet op til et depotrum, siger Tonny Nielsen.

Prisen for at leje et depotrum vides endnu ikke, men Tonny Nielsen garanterer, at "det bliver billigt".

Det bliver ligeledes sådan, at væggene i depotrummene bliver mulige at flytte, så selv de mindste depotrum kan udvides. Planerne er dog stadig på skitseniveau, og det er endnu ikke helt klarlagt, hvilket firma, der skal stå for ombygningen.