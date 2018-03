dilettant

Da tæppet gik, var det til et soveværelse, som er hele scenen for forviklinger, god gammeldags falden-på-halen humor og vovede antydninger, som er hylende morsomme, tæt på grænsen, men aldrig over. Herluf Nørskov er hovedpersonen som spillefuglen Villy, der ender med at sætte sin kone Bitten, Maj Stavnager Hansen, på spil i poker. Helt forrygende er han, da han klæder sig ud som sin kone for at undgå, at hun skal blive kødelig gevinst for Mågen. Formanden for rockerklubben, spillet af jan Bjærre, rammer plet med figuren, som gerne vil være sej, men i virkeligheden er lidt ynkelig. Selv har Villy ikke så meget imod at lade sig pirre af forførende og vanvittigt morsomme sygeplejerske Irene, Brit Borring Jakobsen, som altid er en sikker gevinst på scenen.

Det samme er Lars Zoffmann, som stammende Ejnar, der er med i spilleklubben. Svigermor og stavgænger Ilse, Charlotte Buhl, har den mest utrolige mimik. Spillefugl og postbud Evy, Lone Eriksen, lægger salen ned af grin, da hun begynder at tale norsk. Men også da hun som Postnord-medarbejder siger: "Hvornår har posten sidst svigtet". Maj Stavnager Hansen er som Villys kone både dejlig uskyldig og skrap, mens Bjarne Wetche spiller sygeplejerskens mand Kaj - og portner hos Carlsberg, der ikke er helt med på, hvad hans kone har gang i.