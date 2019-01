Dialogmøde om jobcenteret: Det enkelte menneske skal i fokus

Det blev der også sagt

Daniel Andersen, direktør for virksomheden Temashop: - Vi besluttede os for, at vi ville arbejde med to bundlinjer. Vi ville ikke kun tjene penge, men også flytte nogle mennesker.Borger: - Kommunen skal ikke bare levere gratis arbejdskraft til de virksomheder, der aldrig ender med at ansætte nogle af dem, de har i praktik.



Borger: - Man skal fortælle virksomhederne, hvad jobcenteret kan tilbyde. Mulighederne er der, men man er ikke gode nok til at bruge dem.



Borger: - Man kunne uddele priser eller have en smileyordning for virksomheder, så det bliver mere attraktivt at tage et socialt ansvar og ansætte folk på kanten af arbejdsmarkedet.