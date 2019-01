Det er på programmet: Madlavning, ølsmagning, dans og foredrag

Fredericia: Selv om man er ramt af demens, er der stadig behov for at være del af et fællesskab og komme ud at opleve noget.

Det er baggrunden for en række aktiviteter, som Demensfællesskabet Lillebælt står for på Sundhedshuset i Fredericia.

Det er frivillige, som i samarbejde med demenskonsulenter står bag de mange nye tilbud.

Lone Mathiesen, der bor med sin demente ægtefælle, står for en månedlig fællesspisning, hvor ægtepar mødes om madlavning og rundt om spisebordet. Første gang mødtes fire par, og det blev en stor succes, fordi her kan par, som er i samme situation, mødes. Nogle er måske gode til at skrælle kartofler, andre til at underholde, og demente kommer til at tale med andre end deres ægtefæller og vice versa.

- Vi opretter gerne flere grupper, hvis der er interesse for det, siger hun.